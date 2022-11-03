宏碁多元引擎報捷 四家小金虎前三季賺贏去年全年

宏碁 (2353-TW) 近年衝刺多元事業引擎，打造集團小虎隊，目前已有 10 家企業進入資本市場，其中，宏碁旗下 5 家上市櫃子公司第三季財報陸續出爐，包含建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 等，前三季皆賺贏去年全年，展碁國際 (6776-TW) 第三季單季也改寫單季次高紀錄。

宏碁受惠子公司財報陸續報喜，法人看好可望減緩部分宏碁第三季本業電腦、顯示器的營運壓力，而觀察子公司營運中，安碁資訊、智聯服務今年就在併購策略效益浮現下，營運大跳增。

安碁資訊年初完成併購宏碁雲架構 (eDC)，隨著營收規模放大，獲利穩健成長，第三季單季純益 4473.4 萬元，季增 32.15%、年增 95.58%，創歷史新高，每股純益 2.03 元，累計前三季純益達 1.06 億元，年增 77.9%，賺贏去年全年，每股純益 5.67 元。

智聯服務受惠系統整合業務擴大、併購旭誼工程效益浮現下，第三季純益達 2136.5 萬元，季增 40.84%、年增 446.42%，同樣創單季新高，每股純益約 1.11 元，累計前三季純益 4499.5 萬元、年增 117.4%，雖然今年有現金增資導致股本膨脹，但前三季每股純益已達 2.46 元、超過去年全年。

建碁近年在營運體質調整、搭上歐美電動車充電站題材下，營運表現也不俗，去年終結連九年虧損，今年前三季也穩定獲利，第三季稅後純益約 4745.9 萬元，季減 29.44%、年減 38.47%，每股純益 0.66 元，累計前三季則已賺贏去年全年，稅後純益 1.45 億元，年增 48.7%，每股純益 2.03 元。

宏碁資訊也在雲端商機發酵、企業數位轉型需求成長帶動下，第三季純益 1.28 億元，季增 41.07%、年增 123.11%，每股純益 3.3 元，創下歷史單季新高，累計前三季純益 3.35 億元、年增 87.9%，每股純益 9.04 元，也賺贏去年全年，並創下歷史新高，最新則入列富櫃 200 指數成分股，同時擬斥資 300 萬美元內成立中國全資子公司。

展碁國際第三季營運也不俗，第三季純益 1.05 億元，季增 2.18%、年增 23.8%，每股純益 1.29 元，則創歷史單季次高，僅次於去年第四季，累計前三季純益 2.93 億元，年增 30.2%，每股純益 3.6 元。

宏碁集團小虎隊成員還包含興櫃股的宏碁智醫 (6857-TW)、海柏特 (6884-TW)、宏碁遊戲 (6908-TW)，以及甫通過公開發行的倚天酷碁 (2432-TW)，但依法不一定要揭露第三季財報。

宏碁統計，第三季來自非 PC、顯示器事業營收占比達 22.9%，可望透過多重事業引擎強化集團韌性，宏碁董事長陳俊聖日前更預告，明年集團將啟動「猛虎計畫」，除宏碁自身將持續推動子公司上市櫃外，旗下子公司將會規劃再把旗下事業獨立出來、推向資本市場 IPO，希望藉此進一步創造「飛輪效應」。