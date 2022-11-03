〈貴金屬盤後〉Fed聲明提及放緩升息 黃金小漲 

黃金期貨周三 (2 日) 小漲，投資人正在消化美國聯準會 (Fed)11 月的貨幣政策決議，Fed 本月連四度升息 3 碼 (75 個基點)，但在聲明中提及未來改變升息步調的三個要素。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 8.20 美元或 0.5%，報每盎司 1657.90 美元。

決策公布後，黃金現貨價上漲 0.1% 至每盎司 1649 美元。

美元疲軟，對主要貨幣下滑 0.1%，提升黃金對於海外投資人的吸引力。

截至 10 月，金價月線已經連續七次收黑，凸顯美元和美債殖利率雙雙攀升，如何奪走黃金的耀眼光彩。

RJO 期貨資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說，對聯邦公開市長委員會 (FOMC) 以及潛在放緩升息的預期，持續牽動黃金市場的走勢。

Fed 在 11 月決策聲明中表示，未來的升息步調，將從貨幣政策累積的緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的時間差，以及經濟和金融發展這三點考量，以決定是否改變速度。

美國周三稍早公布被視為「小非農」的 ADP 就業報告，內容顯示，民間企業 10 月增聘人數超乎市場預期，證明就業市場穩健，暗示 Fed 可能繼續保持激進升息的做法。

美國 10 月非農就業報告將在本周五公布，投資人期待從中找到有關未來升息更多明確的訊號。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預測 12 月將升 2 碼還是 3 碼的機率各占 50%。

City Index 分析師 Matt Simpson 說：「如果美元因為 Fed 暗示即將改升 2 碼而浮現疲態，那麼對金價來說，未來幾天回升到 1670 美元或 1680 美元並不會太難。」

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