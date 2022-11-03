吉利旗下極氪擴張版圖 擬明年進軍歐洲銷售電動車

吉利控股集團（Geely Holding Group）旗下電動車品牌極氪（Zeekr）執行長安聰慧周三（2 日）計畫讓其電動車「極氪 001」（Zeeker 001）在明年進軍歐洲市場，並將在 11 月下旬公布國際化規劃。

安聰慧表示，吉利創建極氪的初衷就已充分考慮歐洲與美國標準。不過他並未給出極氪 001 在歐洲的銷售目標，也沒提及是否有考慮在海外生產。

極氪 001 於 2021 年底在中國推出，根據中國乘用車協會數據，今年前 9 個月，該車款銷售量達到 39,474 輛，而美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 在美國銷售 219,112 輛 Model Y。

基本款極氪 001 在中國的售價大約相當於 4.1 萬美元，相較之下，特斯拉 Model Y 在最近降價後的售價為 4 萬美元，不過極氪尚未公布極氪 001 的歐洲市場售價。

越來越多的中國汽車製造商包括比亞迪 (1211-HK)、小鵬汽車 (XPEV-US) 和長城汽車（Great Wall Motor）與極氪一樣，希望明年在歐洲推出或擴大電動車銷售。

另外，吉利汽車 (0175-HK) 日前在港交所公告稱，公司已提交建議分拆極氪並將其獨立上市的議案。聯交所已確認可以進行分拆，目前包括上市地點、發售規模、價格範圍及公司股東可獲得極氪證券的保證配額尚未確定。