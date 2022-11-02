外資回補面板雙虎 調節多檔金融股

台股今 (2) 日尾盤在權值股拉抬助攻下，終場站上 13100 點，三大法人合計買超 13.51 億元，其中外資集中買超面板雙虎群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW)，賣超則集中在金融股。

今天集中市場外資及陸資賣超 5.19 億元，投信買超 13.55 億元，自營商買超 5.15 億元。在期貨市場方面，外資及陸資今天成交淨口數爲多單 1157 口，未平倉合約口數爲 7334 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲群創、力積電、友達、景碩、陽明、嘉聯益、台郡、國票金、宏碁、華邦電；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，中信金、華新、兆豐金、玉山金、燿華、台泥、開發金、臺企銀、威盛、中華電。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，台玻、友達、晶睿、永豐金、開發金、新唐、仁寶、中信金、英業達、兆豐金。今天集中市場投信賣超較多的個股爲，中興電、上海商銀、中鋼、陽明、安集、南電、昇陽半導體、亞泥、統一超、麗清。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，陽明、聯電、欣興、長榮、景碩、中鋼、力積電、台積電、大成鋼、南電；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，華新、中再保、國票金、鴻海、三商壽、友達、華通、群創、玉山金、富邦金。

證券分析師黃漢成指出，今天台股站上月線，盤面以反映財報表現及跌深的個股爲主，就技術指標來看 ，KD 及 RSI 的表現上，顯示台股仍有震盪向上的空間，但須留意美國 Fed 利率決策牽引美股的動向。