聯準會今晚升息3碼?!鮑爾今晚記者會將成焦點!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 06 分)：

■道瓊指數：上漲 30 點，漲幅 0.09% 至 32715。

■那斯達克 100 指數：上漲 32.00，漲幅 0.28% 至 11364.00。

■標普 500 指數：上漲 7.00，漲幅 0.18% 至 3873.00。

【今日總經數據】凌晨 2 點，聯準會將公布此次 FOMC 會議升息幾碼，目前從 CME FedWatch 來看，此次升息 3 碼的機率已來到 88.2%，而升息 2 碼的機率則為 11.8%。

二、美股盤前關注重點：

１. 亞馬遜免費提供會員 1 億首音樂：過往亞馬遜僅提供會員 200 萬首無廣告的歌曲。今日宣布訂閱其服務，成為亞馬遜的會員即可在不需額外付費的情況下隨機收聽 1 億首完整歌曲，其競爭對手 Apple Music 提供超過 1 億首歌曲和 3 萬個播放列表。另外 Spotify 則擁有超過 8000 萬首無廣告的歌曲。(延伸閱讀：想投資一籃子的民生必需品的另類選擇 - 以 XLP 為例！)

2. 高通季報：高通將於今晚盤後發布季報，昨日超微公布季報，雖說季報成績單不如市場預期，但由於超微已經在上個月是先暗示了，股價也已先大幅滑落，因此昨日盤後超微股價反而上漲 4%。而今晚將公布季報的高通，市場主要將聚焦於其車用晶片的銷量。雖說車用晶片的銷售不是高通主要的收入來源，但車用晶片將是未來幾年主要增長的領域。

3. Booking 季報：Booking 將於今晚盤後發布 Q3 季報，受益於疫後解封消費者大都把資金用於旅遊服務上，目前市場預期第三季度 Booking 的營收將達 5.92B (YOY +26.5%)，EPS 預估為 49.85 美元 (YOY +32.2%)。投資者除了關注本次季報是否有超預期的表現外，也可關注公司對年底聖誕假期的預期。

4. 雅詩蘭黛季報：雅詩蘭黛將於今晚盤前發布季報，上個月中雅詩蘭黛公布了 10K 的文件，從中可以看到其最大的銷售區域中國，受到疫情及旅遊禁令的影響，導致其銷量受到影響。而美洲地區則增長強勁，實體店面客流量的改善帶動淨銷售額的增長。

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