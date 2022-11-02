中國電動汽車擴大出口 目標鎖定泰國市場

在泰國政府提供現金補貼之下，中國電動汽車製造商正努力在此地開拓市場，與日本老牌車商競爭。

中國最大的電動和混合動力汽車製造商比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 本周宣布，自 11 月 1 日起，在泰國接受首款純電動汽車 ATTO-3，扣除 15 萬銖政府購車補貼之後，官方標價 119.99 萬銖，預計今年能完成 5000 台訂單交付。

比亞迪指出，ATTO-3 為 5 門設計車型，搭載 60.48 千瓦時的電池組，擁有 7 個安全氣囊。在滿電情況下 NEDC 標準可行駛里程為 480 公里。

比亞迪不僅力圖擴大泰國銷售，在 9 月時，他們還宣布在泰國設廠，預定 2024 年展開生產，年產量達 15 萬輛。

中國汽車製造商不只是開店和建立供應鏈，據中國乘用車協會數據，泰國目前在中國電動汽車出口目的地中排名第三，僅次於比利時和英國。

中國乘用車協會指出，中國向泰國出口的新能源汽車數量，已達到歷史新高，今年 1 月到 9 月共出口約 59375 輛，比 2021 年同期增長 176%。

泰國當前政府也鼓勵電動汽車銷售，提供最高 15 萬泰銖的現金補貼。政府還考慮對電池進行補貼，以進一步降低成本。

在 2023 年底之前，來自中國的電動汽車也免徵大部分進口稅和消費稅，但作為回報，汽車製造商必須承諾從 2024 年開始在當地生產。泰國表示，它希望到 2030 年，將其汽車總產量的 30% 實現電動化。