【瑞萬通博觀點】- 超遠牛低吸策略

市場關注聯儲局本周的議息會議，美國 10 年期債息重上 4 厘，美匯指數亦站上 111 水平，影響美股表現。道指周一收報 32732 點，跌 128 點 (或 0.4%)；納指下滑 1%。

恒指昨早段最多跌 265 點至 14597 點的 13 年半新低，其後一度倒升 250 點，至 15113 點的日內高位，尾市再度受壓回落，收市跌 176 點 (或 1.2%)，報 14687 點。大市成交增至 1309 億港元 (下同)。恒指進一步尋底，14 日 RSI 降至 23.17，MACD 熊差進一步擴闊，慢隨機指數續處超賣區，保歷加通道繼續下跌和擴張，或意味後市下跌空間將擴大。

恒指今早曾回升 400 點，突破 15000 點關口。倘成功企穩 15000 點，下一阻力上望 10 天線 (15655 點)，而向下若失守 14500 點，支持將下移至 14000 點水平。恒指好倉 (牛證及認購權證) 昨錄淨流入逾 1.2 億元；恒指淡倉 (熊證及認沽權證) 錄淨流出逾 5100 萬元，反映投資者預期港股下挫過後將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 14000 至 14099 點，最多資金流入之收回價為 14000 至 14099 點；而熊證街貨重貨區為收回價 15500 點至 15599 點，最多資金流入之收回價為 15100 點至 15199 點。

恒生科技指數上日跑贏恒指，跌破 2800 點後獲承接，最多倒升 136 點，高見 2959 點，全日收升 29 點 (或 1.1%)，報 2852 點。14 日 RSI 回升至 31.66，MACD 熊差重新收窄。科指今早造好，重上 2900 點。其輪證好倉和淡倉昨分別錄逾 530 萬元和逾 20 萬元淨流入。

國企指數昨曾跌 109 點，低見 4919 點的 14 年低位，其後一度轉升，惟收市仍跌 90 點 (或 1.8%)，報 4938 點。14 日 RSI 跌至 24.05，MACD 熊差擴闊。國指今早向上，收復 5000 點關。昨有近 10 萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有約 20 萬元淨流出。

近來當港股跌至十三年半低位，有投資者買入恒指超遠牛證作部署，讓我們分析一下此策略的特點：

超遠牛低吸策略

適用情境：

1. 認為指數 / 正股已跌至可分段吸納的水平

2. 認為指數 / 正股已跌至見底水平，但預期短期內未必有反彈，甚至擔心短線仍會大波動

3. 如果持有的正股帳面大幅虧損，以超遠牛變相降低入市成本

優點：

入場費較買入正股為低，部署分段吸納更靈活

由於收回價距離現價超遠，收回風險較低

利用牛證的槓桿減少投入資金，方便作其他部署

缺點：

超遠牛依然有一定的收回風險，可能損失全數投資金額，不能像正股一守再守

牛證接近到期日需要轉倉至更遲到期的牛證以延續策略

瑞通超遠牛系列：

* 以上數據截至 2022 年 11 月 1 日即市

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重要風險通知 :

本結構性產品並無抵押品。

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閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。