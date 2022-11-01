盤中速報 - 金居(8358)急拉3.26%報47.5元，成交30,558張

金居(8358-TW)近5分K漲速3.26%，01日12:06報47.5元，成交30,558張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

金居(8358-TW)近5日股價上漲18.16%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.98%。櫃買指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,641 張
  • 外資買賣超：+1,537 張
  • 投信買賣超：+2,354 張
  • 自營商買賣超：+750 張
  • 融資增減：-112 張
  • 融券增減：+781 張

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