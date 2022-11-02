盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.27%報632.0元，成交1,001張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.27%，02日09:52報632.0元，成交1,001張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價下跌13.27%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲6.07%。櫃買指數上漲4.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,595 張
- 外資買賣超：-1,355 張
- 投信買賣超：-200 張
- 自營商買賣超：-40 張
- 融資增減：+340 張
- 融券增減：-82 張
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