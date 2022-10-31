盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價急跌至619.0元，跌幅達8.43%

譜瑞-KY(4966-TW)31日09:00股價下跌57元，報619.0元，跌幅8.43%，成交507張。

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。

近5日股價下跌0.73%，櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-415 張
  • 外資買賣超：-639 張
  • 投信買賣超：+300 張
  • 自營商買賣超：-76 張
  • 融資增減：+53 張
  • 融券增減：+70 張

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