【盤中熱點】股匯不同調指數走強，櫃買指數強過大盤

一、指數開低走高，IC 設計走強

(1) 股匯不同調 指數開低走高

隨著聯準會再度轉鷹國際盤勢回落，美元指數走強的背景下，難免對台幣匯率造成相當的壓力，不過本日台股走自己的路開低走高，上漲百餘點突破萬三關口，預估量為 1634 億，仍為量縮格局。

盤面上來看，漲點貢獻排行分別是 (2330-TW)台積電、(2454-TW)聯發科、(2891-TW)中信金、(2881-TW)富邦金、(6409-TW)旭準、(5871-TW)中租 - KY，造成盤勢壓抑的則是 (2317-TW) 鴻海、(2412-TW)中華電、(2603-TW)長榮、(2382-TW)廣達、(2609)陽明等。

昨日提到，資金已有重返電子的趨勢，主要由 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科所帶動。

(2) 發哥利空不跌重返 600 關口，帶動 IC 設計走強

(2454-TW) 聯發科法說會過後，外資掀起多空論戰，多的理由主要是庫存去化週期轉為庫存回補週期，明年第一季營收可望回溫等因素，而空方的看法則是第四季展望不如預期，營運動能偏弱，來自中國的業務可能會有修正的空間。然多空本就是各自有理，但其下修財測利空未跌反漲，意味當前市場對於利空出盡的族群相較友善，而聯發科的上漲，也同步帶動許多 IC 設計走強。

二、櫃買指數強過大盤，大戶偷吃股追蹤

(1) 櫃買指數強過大盤：

即便目前指數有所回落，但較為強勢的實為櫃買指數，以成交比重圖來看，本日幾乎呈現全面性走揚，顯示即便國際市況有不確定性，但內資信心逐漸回穩，就以技術線圖來看，當前櫃買指數已有逐漸走高的趨勢，因此即便本周聯準會利率決議後，倘若再度對大市造成壓力，屆時櫃買指數就會是關注的重點。

在大勢不明朗的情況下，透過企業的展望來佈局會是相較好的方式，隨著砍單蔓延到半導體上游，顯示消費性電子的去化庫存或已經接近尾聲，但仍存有相對的不確定性，而近期最令市場關注的極為伺服器族群，原因是即便 Meta 財報令人大失所望，但其資本支出不但未下修，甚至明年還會增加，而這就會使市場關注如 (6669-TW) 緯穎、(3533-TW)嘉澤、(3653-TW)健策、(2368-TW)金像電等相關伺服器族群是否能夠同步受惠。

(2) 盤前分享大戶偷吃股，盤中表現如下

大戶偷偷吃貨股的策略．以 2 個因子作為這個選股策略的核心：

1. 大股東連續 N 週持股增加

2. 股價近期漲幅未超過一定比例

大股東連續 N 週佈局，同步觀察股價表現，假如股價的近週漲幅還未出現明顯向上或向下趨勢，則可以判定目前大股東仍在偷偷吃貨階段，跟著進場佈局可能會有一番收穫。

(延伸閱讀：籌碼大戶 - 大戶偷偷吃貨股策略大解密！)

指數將挑戰箱型上緣

昨天提及，隨著發哥法說會利空不跌，推升指數站穩五日與十日線，而今同樣在護國神山與聯發科帶動下，指數再度走揚，即將挑戰月線，而就區間的格局來看，當前也逼近箱型區間的上緣，短期若量能無法顯著的增加，對於站穩萬三關恐可能會相較不利，因此台積電與聯發科尾盤的表現，依然是需要留意的方向。

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