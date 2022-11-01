盤中速報 - 台光電(2383)急跌-2.33%報147.5元，成交1,192張

台光電(2383-TW)近5分K跌速2.33%，01日09:08報147.5元，成交1,192張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台光電(2383-TW)近5日股價上漲5.02%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.16%。台灣加權指數上漲0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,912 張
- 外資買賣超：+4,408 張
- 投信買賣超：-816 張
- 自營商買賣超：+320 張
- 融資增減：-20 張
- 融券增減：+14 張
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