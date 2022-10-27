盤中速報 - 台光電(2383)急拉2.67%報134.5元，成交645張

台光電(2383-TW)近5分K漲速2.67%，27日09:19報134.5元，成交645張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台光電(2383-TW)近5日股價下跌8.45%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.34%。台灣加權指數下跌1.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,524 張
- 外資買賣超：+2,638 張
- 投信買賣超：-1,250 張
- 自營商買賣超：+136 張
- 融資增減：+72 張
- 融券增減：+34 張
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