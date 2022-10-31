盤中速報 - 台光電(2383)急跌-2.07%報141.5元，成交2,037張

台光電(2383-TW)近5分K跌速2.07%，31日09:33報141.5元，成交2,037張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台光電(2383-TW)近5日股價上漲1.48%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.07%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,056 張
  • 外資買賣超：+4,845 張
  • 投信買賣超：-1,011 張
  • 自營商買賣超：+222 張
  • 融資增減：-108 張
  • 融券增減：+13 張

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