盤中速報 - 台光電(2383)急跌-2.07%報141.5元，成交2,037張

台光電(2383-TW)近5分K跌速2.07%，31日09:33報141.5元，成交2,037張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台光電(2383-TW)近5日股價上漲1.48%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.07%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,056 張
- 外資買賣超：+4,845 張
- 投信買賣超：-1,011 張
- 自營商買賣超：+222 張
- 融資增減：-108 張
- 融券增減：+13 張
最新相關新聞
台光電(2383-TW)近5分K跌速2.07%，31日09:33報141.5元，成交2,037張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台光電(2383-TW)近5日股價上漲1.48%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.07%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.43%
$13,143
原投組報酬率
+23.56%
$12,356
投組標的成分
40%
2364
20%
8916
20%
2465
10%
3443
10%