國票金首次現增每股定價10元 資金預計今年底到位

國票金 (2889-TW) 今 (31) 日宣布增資 30 億元，發行價格訂定每股 10 元，以近 10 日收盤平均價計算，折價幅度約 12%，預料新募集資金有望在今 (111) 年底到位。

這是國票金成立 20 年來首度辦理現金增資，訂定認股基準日為 11 月 18 日、最後過戶日為 11 月 13 日，繳款日為 11 月 23~29 日，另外特定人繳款日為 12 月 2 日。

國票金表示，本次增資除原股東認購 8 成以及 10% 於市場公開承銷外，另提撥 10% 給國票金控集團員工認股，員工認股部分雖有一年閉鎖期，但認購意願仍相當踴躍，對於公司未來展望樂觀。

國票金總經理蘇松輝表示，增資後國票金的營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積業務成長的動能。

蘇松輝指出，國票金股東以長期持有的投資人為主，從統計資料來看，考慮持有股票除權息，國票金控的長期投資報酬率，在全體金控公司中名列前茅，關鍵在於掌握利率循環的趨勢。

蘇松輝說，受升息循環影響，使得金融產業營運短期受衝擊，預期這波升息循環有望在明 (112) 年上半年停止，隨著市場利差的擴大，授信業務將直接受惠，另外升息循環的頂端創造補券的良好契機。