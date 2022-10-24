蘋果新品連發 彭博：三款Mac系列新機將接續登場

繼蘋果 (AAPL-US) 突發 iPad Pro 等新品後，彭博蘋果專欄記者 Mark Gurman 23 日報導指出，年底前蘋果還將推出 MacBook Pro、Mac mini 兩款 Mac 系列新品，而 Mac Pro 則將在明年問世。

Gurman 指出，14、16 吋 MacBook Pro 新品將搭載 M2 Pro 或 M2 Max 晶片，而 Mac mini 新品則採用 M2 晶片，與目前 MacBook Air 、13 吋 MacBook Pro 相同。同時，蘋果也已開始在 Mac mini 中測試 M2 Pro 晶片。

Gurman 表示，蘋果正積極將自研晶片導入 Mac Pro 新品，目前正在加速產品測試，預計高階 Mac 桌機搭配的兩款新處理器晶片將稱為「M2 Ultra」和「M2 Extreme」，性能至少是 M2 Max 的 2-4 倍。

Gurman 預計，Mac Pro 將提供 24、48 個 CPU 內核以及 76 和 152 個 GPU 內核的方案，記憶體容量則高達 256GB。

蘋果上週無預警發布三款新品，新 iPad Pro 搭載 M2 晶片，並搭載 Thunderbolt/USB 4 支援 Type-C 規格；第 10 代 iPad 則重新設計，以往 Home 鍵改為電源鍵的 Touch ID 感測器，另外還有新版 Apple TV 4K。

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