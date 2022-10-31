〈台幣〉股匯脫鉤 新台幣小貶6.7分盤中32.2震盪整理

股匯脫鉤 新台幣小貶6.7分盤中32.2震盪整理。(鉅亨網資料照)
股匯脫鉤 新台幣小貶6.7分盤中32.2震盪整理。(鉅亨網資料照)

台股今 (31) 日開高走高，新台幣兌美元早盤隨台股走升，小升 1.6 分，以 32.132 開出，但盤中逆轉翻貶，盤中匯價一度下壓至 32.215 元。

台股隨美股走揚，盤中大漲逾百點，指數高點站上 12945.4 點，但台股上漲並未帶動新台幣跟著升值；新台幣兌美元今天開盤小升以 32.132 開出後，盤中貶值 6.7 分，低點下探 32.215 元，目前持續在 32.2 元關卡上下整理。

美國聯準會本周即將召開利率決策會議，市場普遍預期，為抑制通膨壓力，聯準會再度升息 3 碼幾成定局，再升息預期心理下，推升美元指數持續高檔盤旋，主要亞幣包括人民幣、離岸人民幣日元韓元等偏弱整理。

台幣走勢。(圖擷取自鉅亨)
台幣走勢。(圖擷取自鉅亨)

 

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