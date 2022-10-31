盤中速報 - 宏捷科(8086)股價大漲至60.2元，漲幅達7.12%

宏捷科(8086-TW)31日10:15股價上漲4元，報60.2元，漲幅7.12%，成交1,371張。

宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

近5日股價下跌4.26%，櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-546 張
  • 外資買賣超：-786 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+240 張
  • 融資增減：+182 張
  • 融券增減：+29 張

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