盤中速報 - 宏捷科(8086)股價急跌至56.0元，跌幅達7.13%

宏捷科(8086-TW)28日09:34股價下跌4.3元，報56.0元，跌幅7.13%，成交1,632張。
宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
近5日股價下跌1.15%，櫃買指數下跌0.33%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+238 張
- 外資買賣超：+39 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+200 張
- 融資增減：+84 張
- 融券增減：+247 張
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