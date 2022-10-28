盤中速報 - 宏捷科(8086)股價急跌至56.0元，跌幅達7.13%

宏捷科(8086-TW)28日09:34股價下跌4.3元，報56.0元，跌幅7.13%，成交1,632張。

宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

近5日股價下跌1.15%，櫃買指數下跌0.33%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+238 張
  • 外資買賣超：+39 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+200 張
  • 融資增減：+84 張
  • 融券增減：+247 張

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