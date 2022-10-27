盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.63%報62.6元，成交17,814張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.63%，27日12:17報62.6元，成交17,814張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲14.63%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌3.31%。櫃買指數下跌3.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+57 張
  • 外資買賣超：-166 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+223 張
  • 融資增減：+279 張
  • 融券增減：+521 張

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