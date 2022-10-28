外資翻臉賣超晶圓雙雄50億元 面板雙虎操作不同調

台股今 (28) 日跌破 12800 點支撐，再度失守 5 日線，其中外資賣超 111 億元，昨日買超晶圓雙雄，今日翻臉轉賣超近 50 億元，對面板雙虎操作不同調，敲進友達 4551 張、群創賣超 3.2 萬張，並調節航空雙雄 1.4 萬張。

三大法人今日合計賣超 116.47 億元，其中外資賣超 111.08 億元、自營商轉賣超 23.27 億元、投信買超 18.08 億元；期貨方面，外資淨多單減少 3638 口至 6653 口。

觀察外資今日操作，賣超群創最多，近 3.2 萬張、台積電近 1.2 萬張、聯電 9853 張、其他電子股包含旺宏、力積電、宏達電、致伸等也遭調節。傳產股則有陽明 1.1 萬張、長榮航 8588 張、台泥近 8000 張，長榮、榮剛、華航等都有逾 5000 張。

外資也調節 ETF 持股，元大高股息減碼 8171 張、國泰智能電動車 7052 張、元大台灣 50 4589 張。

外資買超方面，元大台灣 50 反 1 共 1.4 萬張、元大滬深 300 正 2 約 1 萬張最多；敲進欣興逾萬張、友達 4551 張、元太近 4000 張、金寶 2382 張。金融股也獲得青睞，新光金、兆豐金、永豐金等各超過 2000 張。傳產股包含台玻、光隆等。

投信買超方面，力挺日月光 5127 張居冠，其次分別為創意、友達、奇鋐各逾千張，台玻、矽力 - KY、鴻海、技嘉、晶豪科、金居等；賣超前十名包括聯電 3908 張、榮剛 2367 張、頎邦、世界、力成、兆豐金、力積電、燿華、眾達 - KY、欣銓。