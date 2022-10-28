〈台股盤後〉台積拉尾盤站不回12800點 失守5、10日線

台股今 (28) 日在晶圓雙雄、貨櫃航運等電子傳產指標股疲軟，午盤過後金融股賣壓湧現，大盤跌破 12800 點支撐，儘管台積電拉尾盤、跌幅收斂，仍失守 5、10 日線，終場收在 12788.42 點，下跌 137.95 點或 1.06%，成交量 1727 億元。

電子權值股一片綠油油，台積電拉尾盤跌幅收斂，終場下跌 1.5%，收在 379.5 元；聯發科大跌 4%；台達電開高走低，終場以平盤作收，鴻海同樣收平盤；聯電、廣達、研華、大立光等同步收黑。

盤面上逆勢抗跌族群來看，日月光財報亮眼，前三季累計稅後純益 463.6 億元，每股純益 10.74 元，大賺超過一個股本，激勵股價震盪走高，站回短均，收漲約 4%；IC 封測沾光，欣銓、逸昌、福懋科、同欣電也逆勢抗跌。

盤面上 Type-C 概念股表現續強，創意收在漲停價 470.5 元；通嘉同樣亮燈漲停，鈺創也有超過 4% 漲幅，宣德、東碩、嘉澤、智原站穩盤上。

外資看壞壞砷化鎵後市，由於中國削價競爭，砷化鎵晶圓價格開始鬆動下滑，加上客戶庫存水位仍高，砷化鎵族群今日全倒，聯亞打入跌停，宏捷科、全新跌逾半根停板，全訊、穩懋、IET-KY 都有超過 2% 跌幅。

傳產股方面，台塑四寶僅台塑逆勢收盤上，台化下跌約 2%，台塑化、南亞股價疲軟。貨櫃三雄中陽明大跌逾 4%，長榮與萬海也有 2-3% 跌幅。