鉅亨美股雷達：亞馬遜財報糟糕讓市場承壓 蘋果iPhone銷售弱於預期

美股重要看點：

那斯達克 100 指數期貨週五 (28 日) 走低，此前亞馬遜令人失望的財報，讓原已動盪的股市再添壓力。

不僅亞馬遜公布的單季收入低於預期，公司還發布令人失望的第四季銷售指引。同日公布的蘋果財報雖然整體不算太差，但 iPhone 收入弱於預期，也帶來對蘋概股的憂慮。

本週科技股成為股市下挫焦點，投資者在微軟、Alphabet 和 Meta 的業績和前景疲弱後拋售科技股，轉而投入可能因美國經濟避開衰退的受益股。本週以來，道瓊指數及標普 500 指數分別上漲 3% 及 1.5%，但那斯達克前 4 天累計已下挫約 1%。

美國公債回落，基準 10 年期美債殖利率上揚，至 4% 上方。

SoFi 投資策略主管 Liz Young 表示，投資者對財報不佳感受到的痛苦是不可避免的，特別是科技股是一開始就面臨壓力的類股。

中國資產仍是焦點​​，本週外國投資者拋售中國大陸股票數量創歷史新高，香港股市跌至 13 年低點，預計也會影響中概股走勢。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月個人消費支出 (PCE) 月率，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 9 月個人收入月率，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 10 月密西根大學消費者信心指數終值，預期 59.6，前值 59.8

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果 (Apple) 週四 (27 日) 盤後公布 2022 會計年度第 4 季財報，雖然整體財報表現優異，營收再創同期新高，但 iPhone 和服務營收雙雙遜於預期，引發外界對於兩大核心業務增長放緩的擔憂，盤後股價走勢震盪。

蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在財報電話會議上預估，本季營收年增率將低於 Q4 的 8.1%，且 Mac 銷售年增幅也將遜於 Q4。服務營收料繼續成長，但可能受到總體環境影響。

蘋果依舊沒有提供本季財測 (2022 年 10-12 月)，該公司從 2020 年之後就不再提供官方指引，但分析師預估本季營收有望創下歷史新高，至約 1280 億美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Twitter (TWTR-US)

全球首富馬斯克週四已完成推特收購事宜，推特未來可能被馬斯克私有化，並在 3 至 5 年內重新上市。同日紐交所公告，推特將於週五停牌。標普 500 指數將剔除推特股票，並由保險公司 Arch Capital Group 取代。

經歷 6 個月戲劇反轉後，馬斯克週四以 440 億美元完成推特收購交易。據報導，馬斯克入主推特後，已經點燃新官上任的第一把火，開除推特數名高階主管，包括執行長 Parag Agrawal、財務長 Ned Segal、法律事務和政策主管 Vijaya Gadde 及總顧問 Sean Edgett。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜 (AMZN-US) 週四公布第三季獲利和營收低於預期，且第四季財測令人失望，引起盤後股價崩跌一度多達 16%，若週五實現該跌勢，將創 2006 年以來的最大單日跌幅。

亞馬遜第三季營收雖然返回兩位數的成長幅，但仍不及華爾街預期。由於亞馬遜對去年底上市的電動汽車製造商 Rivian 大筆投資，所以分析師對其 EPS 估計採取不同計算方式。

AWS 占公司所有利潤還多出一些，營業利益達 54 億美元。儘管如此，AWS 仍創下 2014 年以來最緩慢的營收成長。