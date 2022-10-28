〈台北金融科技展〉黃天牧：服務金字塔底端民眾才是發展價值

睽違兩年的台北金融科技展實體展今 (28) 日強勢回歸，金管會主委黃天牧表示，進一步服務更多的民眾，尤其是金字塔底端的民眾，是金融科技發展中最重要的價值。

黃天牧表示，金融科技發展 7 年，疫情對於金融科技發展有三大核心價值，分別是合作、智慧與獨創性以及以人為本。

他指出，第一，金融業、科技業與新創業合作，不是「零和遊戲」，而是大家相互合作；第二，疫情是金融科技發展的亂流、也是激發創意的契機，反呈現出金融科技最大的獨創性；第三，科技要「以人為本」，金融業資金來自社會大眾，如何進一步服務民眾是金融科技應掌握的價值，未來金融科技的發展中，獲利或許是重要目標，但如何服務更多金字塔底端的民眾更是金融科技的價值，而不是服務更多有錢人。

黃天牧進一步表示，主管機關面對金融科技的發展有兩大挑戰：一是監理的界限，太嚴可能阻礙創新、太鬆也有風險；二是民眾的信賴，面對資安的問題，要如何取得民眾的信任，金管會未來會繼續努力。

主辦單位金融總會秘書長吳當傑表示，根據洛桑管數理學院發布 2022 世界數位競爭力調查評比，台灣表現第十一名，其中有八項指標排行全球前三名。此外台灣在金融科技的投資金額也大幅增加，從去年的 158.9 億增加到今年的 312.5 億。

不僅如此。從事金融科技的工作者以及金融業與金融科技新創團隊的合作也大幅增加，這些數據在在顯示台灣在金融科技發展有亮眼的表現。未來金融總會將持續鼓勵校園進行數位沙盒增進創新能量以及協助金融業者發展綠色金融，以符合國際主流趨勢與帶整產業發展。

行政院副院長沈榮津表示，金融科技帶動數位創新是普惠金融的推手。透過本次展覽不但可以展現台灣金融科技的能量與數位金融服務的現況，同時也能帶動跨界合作各種的商機。

沈榮津進一步指出，行政院相當重視數位科技的發展，透過前瞻計畫 2.0 希望讓人民透過各種管道能享受到快速、安全、與便利的服務。從相關數據與國際金融科技學院的設立來看，這二年金融業者對於培養金融科技人才不遺餘力，希望金融業者能從審視客戶需求角度出發推出金融服務並強化產業與科技界的跨界合作，推出超越人民期待的服務以及達到普惠金融目標。