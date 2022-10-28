盤中速報 - 玉晶光(3406)股價急跌至278.0元，跌幅達7.02%

玉晶光(3406-TW)28日09:36股價下跌21元，報278.0元，跌幅7.02%，成交2,647張。
玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。
近5日股價下跌0.66%，台灣加權指數下跌0.15%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+52 張
- 外資買賣超：+1,054 張
- 投信買賣超：-1,106 張
- 自營商買賣超：+104 張
- 融資增減：-292 張
- 融券增減：-225 張
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