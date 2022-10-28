盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.28%報629.0元，成交3,665張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.28%，28日09:41報629.0元，成交3,665張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌8.02%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.05%。台灣加權指數下跌0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+42 張
  • 外資買賣超：+1,306 張
  • 投信買賣超：-1,371 張
  • 自營商買賣超：+107 張
  • 融資增減：+102 張
  • 融券增減：-237 張

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投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 10%

    台半

    5425

  • 10%

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