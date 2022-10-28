盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.28%報629.0元，成交3,665張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.28%，28日09:41報629.0元，成交3,665張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌8.02%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.05%。台灣加權指數下跌0.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+42 張
- 外資買賣超：+1,306 張
- 投信買賣超：-1,371 張
- 自營商買賣超：+107 張
- 融資增減：+102 張
- 融券增減：-237 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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4977
20%
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20%
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