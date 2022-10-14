盤中速報 - 宏捷科(8086)股價大漲至59.1元，漲幅達7.07%

宏捷科(8086-TW)14日11:00股價上漲3.9元，報59.1元，漲幅7.07%，成交1,231張。

宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

近5日股價下跌13.34%，櫃買指數下跌8.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-279 張
  • 外資買賣超：-507 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+227 張
  • 融資增減：-35 張
  • 融券增減：-58 張

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