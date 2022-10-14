盤中速報 - 宏捷科(8086)股價大漲至59.1元，漲幅達7.07%

宏捷科(8086-TW)14日11:00股價上漲3.9元，報59.1元，漲幅7.07%，成交1,231張。
宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
近5日股價下跌13.34%，櫃買指數下跌8.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-279 張
- 外資買賣超：-507 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+227 張
- 融資增減：-35 張
- 融券增減：-58 張
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