【盤中熱點】指數＂震＂驚翻黑，資金轉進地震概念股，本周重點仍為FOMC利率決議

近來地震不斷，稍早盤中花蓮傳出規模 5.9 的地震後，指數隨即遭受餘震波及一路走低，目前下跌百餘點，預估量 1495 億，低於近 5 日均量 1700 億，量能進一步急凍。

同時觀察本日十大成交重心，依序為重新掛牌上市的長榮 (2603-TW)、台積電 (2330-TW)、陽明 (2609-TW)、(4743-TW) 合一、世芯 - KY(3661-TW)、欣興 (3037-TW)、美時 (1795-TW)、智原 (3035-TW)、宏達電 (2498-TW)、中興電 (1513-TW)，即便為先前熱門股，但就產業別來說相較分散，顯示市場無明確共識。

在台幣匯率的部分，本日再度創下新低意味外資高機率為匯出，或也是指數持續有壓走低的原因之一。

市場資金轉進地震概念股，本周重點仍為 FOMC 利率決議

值得注意的是，昨傳出 NVIDIA(輝達) 趕在美國管制 AI 晶片的緩衝期內，對護國神山台積電 (2330-TW) 下了＂超急＂訂單，交期的縮短，以及 iPhone14 的熱銷，也有望推升台積電全年營收來到美元財測高標，但這樣的利多消息似乎沒有發酵，台積電目前下跌 - 1.06%，甚至目前持續創低，呈現利多不漲的情況，顯示市場目前對於半導體族群仍然相較不青睞，或有可能與近連日發生 6 級以上規模大地震，災情包括樓房倒塌、橋樑斷裂、學校崩塌，有高度的關聯性。

地震概念股如電器電纜、水泥撐住盤面，本周重點仍在聯準會的 FOMC 的決議，若超乎市場預期，恐會令全球市場再度出現動盪。

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即便半導體在短期內較有雜音不受青睞，但市場對於電動車市場成長性卻是無庸置疑的，這或許是近期碳化矽 (Sic) 大廠 Wolfspeed 能在費城半導體中表現強勢的原因。因為車用半導體的關鍵材料即為第三代半導體 (SiC)，也因此相關概念股就如環球晶 (6488)、漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW)、太極 (4934-TW)、全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW)、中美晶 (5483-TW)、(8086-TW) 宏捷科等相關個股，就是未來值得留意的方向。

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