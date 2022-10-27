不用過度緊張 氣候模型顯示今年歐洲是暖冬

氣候模型顯示，歐洲今年可能是暖冬，並非凜冬，在歐洲能源價格飆升之際，這有助於緩解任何潛在取暖燃料緊張，而中國電熱毯外銷歐洲的商機，可能已過。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）科學家在本月中旬提出的最新季節性氣候預測顯示，在 12 月至明年 2 月的供暖高峰期，歐洲氣溫可能明顯高於正常水準。

科學家表示，英國、地中海沿岸大部分地區和中歐部分地區，氣溫遠高於歷史均值的機率為 50%-60%，歐洲其他地區的機率為 40%-50%。

他們使用的氣候模型，匯集英國、法國、德國、義大利、美國等國科學家的數據。歐盟借助衛星、船舶、飛機及氣象站的數十億個測量數據，進行月度和季節性氣候預測。

歐洲暖冬可能降低天然氣需求。烏克蘭戰爭引發天然氣價格飆上歷史新高，導致歐洲面臨生活成本危機。

俄羅斯削減天然氣出口後，歐洲能源供應吃緊，促使民眾搶買中國電熱毯過冬。今年前八個月，德國、英國、荷蘭、義大利等國的中國電熱毯進口量，均寫下五年來最大增幅。

不過，如果此時中企還打算做電熱毯生意，恐怕時機已過。一是為了趕上冬天，出口商須採空運等物流方式運輸，成本提高。二是此前那波產出已消化不少需求，此時中企再入局，空間已不大。

如此看來，電熱毯銷歐更像一門後勁不足的生意。虎嗅網報導，四家生產電熱產品的公司，皆聲稱目前已沒接到外銷歐洲的訂單，相較下，美國訂單反而更多一些。

龍出海研究院說，「9 月前的那波需求，很大程度上是恐慌驅動的未雨綢繆」，且當時歐洲仍未入冬，電熱毯賣家有充足時間運用低廉海運，壓低成本。