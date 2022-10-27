〈能源盤後〉美元回落支撐油價 庫存數據樂觀 WTI大漲3% 登2周高點

原油期貨價格周三 (26 日) 收漲，從美元回落中獲得支撐。此前官方數據顯示，上周原油供應量增加以及汽油庫存下降。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.59 美元或 3%，收每桶 87.91 美元，為 WTI 最近月期貨自 10 月 13 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.17 美元或 2.3%，收每桶 95.69 美元，為 Brent 最近月期貨自 10 月 10 日以來最高收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.05 美元或 2.2%，收每桶 93.79 美元，此為交易最活絡的契約。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.8994 美元，盤中高點達每加侖 2.976 美元，為 8 月以來最高盤中紀錄。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 3.9%，收每加侖 4.1201 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.1%，收每百萬 Btu 5.606 美元。

價格支撐因素

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，周三油價的上漲真的與美元有關。

美元疲軟可以提振石油等以美元計價的大宗商品。ICE 美元指數周三下降 1.2% 至 109.638。

Flynn 指出，EIA 庫存數據顯示，蒸餾油供應量仍較 5 年均值低了 20%，「這肯定會提振市場。」蒸餾油包含熱燃油，通常用於冬季家庭供暖需求。

美國能源資訊署 (EIA)周三公布，上周 (10/21 止) 美國原油庫存增加 260 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測減少 80 萬桶。

雖然與分析師預期背道而馳，但至少比周二晚間美國石油協會 (API) 發布的庫存增加程度縮小許多。API 周二公布，上周美國原油庫存增加 450 萬桶。

戰略能源與經濟研究總裁 Michael Lynch 指出，EIA 數據比 API 的庫存數據更樂觀，且「汽油庫存下降可能意味著經濟和驅動力並不像預期的那樣疲軟。」

EIA 數據顯示，上周汽油庫存減少 150 萬桶，蒸餾油庫存增加 20 萬桶。

分析師平均預測，上周汽油庫存減少 160 萬桶，蒸餾油庫存減少 150 萬桶。

EIA 表示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 70 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 中的原油庫存下降 340 萬桶。

其他市場驅動力

分析者也權衡沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲周二的言論。

Abdulaziz bin Salman 王儲周在利雅得舉行的會議上捍衛 OPEC + 自 11 月起每日減產 200 萬桶的決議，並預警道，石油消費國耗盡自家戰略原油儲備 (SPR) 來「操作市場」恐自食惡果，未來幾個月恐遭受經濟苦痛。

美政府上周宣布自 SPR 中釋放 1500 萬桶原油，為 3 月時宣布的釋放 SPR 1.8 億桶計畫的最後一批。當時因應俄烏大戰令原油價格飆升至 14 年高點，達每桶 120 美元以上，美政府和其他大型石油消費國協調採取該舉措 (利用 SPR 調節)。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出：「有鑑於 OPEC + 宣布減產以來的價格走勢，一些人可能會認為釋出 SPR 有助於穩定近期價格，但由於 OPEC + 減產行動將持續到 2023 年底，預計市場明年就會收緊。」