特斯拉再降價，Model Y休旅車降價約9%！本週關注美股財報週

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 01 分)：

■道瓊指數：下跌 70 點，跌幅 -0.22% 至 31053。

■那斯達克 100 指數：下跌 27.50，跌幅 -0.24% 至 11331.00。

■標普 500 指數：下跌 8.75，跌幅 -0.23% 至 3755.25。

今日總經數據：晚間 9：45 美國將發布 10 月標普綜合、服務、製造業 PMI 數據，目前市場預期數值將分別自 49.5 上升至 50.1、49.3 下滑至 49.2、52 下滑至 51。

二、美股盤前關注重點：

1. 中國第三季 GDP 成長 3.9%：中國大陸統計局今日上午公布第三季 GDP，與去年同期相比增長 3.9%，優於市場預期的 3.4%。從產業別來看，第二產業增 35 兆 189 億元，增長 3.9%，顯示工業動能逐漸恢復。工業發展快速回升，第三季年增加 4.6%，拉動經濟增長 1.4 個百分點。批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵務業務，以及住宿和餐飲業務增速也由負翻正，分別增加 1.6%、2.6% 和 2.8%。(延伸推薦閱讀：英國養老金為何會發生破產危機？本週關注美股財報週！)

2. 特斯拉再降價：特斯拉將陸製 Model 3 房車與 Model Y 休旅車價格調降約 5%，部分撤回今年稍早的漲價措施，特斯拉中國區的代表人士表示，因特斯拉上海廠產能利用率改善，且供應鏈供料相對穩定，成本可因此調降。陸製 Model 3 房車入門款售價降幅約 5%，Model Y 休旅車起售價則降價約 9%。已訂購但尚未提車的客戶皆可在官網價格與下訂價格之間二選一。

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