大通膨下的小聰明理財讓邊境旅遊變輕鬆

通膨持續升溫，各國央行祭出更積極升息手段，不僅金融市場劇烈震盪，物價飆漲也讓民眾實質購買力下降，直面邊境旅遊開放消費力卻下降，此環境下，該如何穩健投資儲備出國採買力？

高通膨、升息風潮起 投資難度提升

受到新冠肺炎疫情、原物料飆漲、全球斷鏈危機、俄烏戰爭等諸多因素影響，全球通膨高高掛，美國、英國、德國等先進國家皆面臨 30~40 年以來，最嚴重的通膨情況，也迫使各國央行不得不加快升息腳步及力度。舉例來說，美國從 3 月至今，短短 5 個月，已經升息 4 次，力道也逐漸加大；如加拿大 7 月分更是一口氣升息 4 碼，幅度為 24 年來最大。

前兩年市場一片大好之際，幾乎可說是買什麼、賺什麼，締造了不少股神，網路曬出亮麗的成績單屢屢可見，但今年情況反轉，戰績慘淡，許多人住進套房，甚至淪為韭菜族。因為全球高通膨、升息風潮之下，今年金融市場波動格外劇烈，以美股為例，那斯達克、標普 500 指數今年一度逼近熊市，但隨著美國 7 月 CPI 傳出喜訊，似有觸底跡象，那斯達克也逐漸撥雲見日，顯見市場震盪程度，投資難度因而增加。

免當韭菜族 這招最合適

面臨高通膨、市場劇烈震盪雙難題之下，該如何用最簡單的方式穩健投資儲備出國旅遊採買力？智能理財是不錯的方式！

因為市場震盪加劇，許多人難以克服人性弱點，舉例來說，看到股市直直落，即使手中握有績優股，仍會忍不住殺出，砍在最低點；又或者股價來到相對甜美價位，卻不敢買進，隨後股價扶搖直上，只能望股興嘆。又如市場瞬息萬變，該因勢調整部位，卻不知所措，仍是保持原樣不動，以至於投資績效不理想。

舉例來說，過去長期低利環境，有利於成長股表現，如今升息循環啟動，成長股大幅修正，價值股抬頭，尤其是抗通膨概念股成為市場焦點，因此，應該因應升息環境，適時調整投資組合，有助於績效之提升。

若能搭配智能理財投資，則可執行紀律投資，避免追高殺低，又能適時獲得調整投組之建議，無須多花時間每天盯盤，尤其面對琳瑯滿目的投資標的，許多人不知如何下手，但是透過智能理財機制將先行篩選，解決了選擇障礙，又能挑選到適合的好標的。

就新光銀行智能理財來說，該系統榮獲 2022 財富管理大獎，運用電腦大數據分析嚴選出符合市場趨勢的商品，並從投資人的角度出發，了解投資人的需求，協助完成人生階段性的資產配置與規劃。

新光智能理財 小白也能簡單上手

每個人有不同人生階段，理財目標與投資態度也不盡相同，針對此，新光智能理財特別提供「同溫層規劃」與「投資規劃書」雙功能，讓客戶更能找到適合自己的投資模式。

「同溫層規劃」看看跟我有同樣理財需求的人都怎麼做？

新光銀行研究團隊發現，20-39 歲客戶多以理財儲蓄、境外旅遊基金為目標，且願意承擔較大的風險波動度，藉由定期定額規劃長期投資，聚沙成塔累積財富。40-54 歲客戶擁有一定的薪資收入但也負擔不小的生活開銷，此時以退休規劃、買房、子女教育為主要規劃，並提升風險意識、投資態度應偏向穩健。55-64 歲客戶則面臨退休問題，風險承受度也較低，投資目標由累積財富逐漸轉為保護財富，並重視退休及醫療準備。投資人可以藉由觀察同溫層族群的投資樣態，參考與自己生活習慣類似的人群，打造屬於自己的投資規劃!

「投資規劃書」打造多目標式投資計畫（Life Cycle Plan）

投資應是了解自我的財務狀況後，審視自我的人生規劃與所能負擔的可投資金額後，找到適合自己風險承受度的投資商品。新光智能理財獨樹一格，以多目標式投資計畫（Life Cycle Plan）為主軸，提供全齡理財服務，將投資人所設定的人生目標，如結婚、買房、育兒、子女教育基金與退休等，透過大數據結合客戶投資行為偏好，由ＡＩ提供最適配的個人化投資組合，達成人生各階段性目標。

新光智能理財的「投資規劃書」試算，不僅計算出客戶達到投資目標，所需每個月定期定額或單筆投入的試算金額，以及提供專屬的投資組合配置建議、投資組合模擬分析，幫助客戶了解現況、設定目標，完成後並將「投資規劃書」寄送到客戶留存的 Email，協助客戶找到適合自己的投資模式!

《新光智能理財》網站： https://skbrobo.skbank.com.tw/robot/

《同溫層暨投資規劃書試算活動》網站： https://reurl.cc/leo8aA

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