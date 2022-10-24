【盤中熱點】中企傳投片成熟製程相關族群轉強，長江存儲、長鑫存儲擴廠計畫受影響，記憶體備受矚目

一、台積電開高走低、中企傳投片成熟製程，帶動相關族群轉強

美股強彈、金管會擴大限空令帶動今 (24) 日台股強彈，早盤一度指數漲逾 200 點，但隨著 (2330-TW) 台積電的開高走低令指數承壓，雖然成交比重圖來看，幾乎為全面性的上漲，但許多族群皆出現開高走低的現象，也顯示短期上檔壓力仍在，同時觀察台幣走勢，盤中由升轉貶至 32.2 左右，指數也同步開高走低，顯示外資高機率站在賣方，或是本日指數受到壓抑的最大因素。

就漲點貢獻排行來看依序是 (2454-TW) 聯發科、(6505-TW)台塑化、(3037-TW)欣興、(8046-TW)南電、(3711-TW)日月光投控，令大盤壓抑的則是 (2330-TW) 台積電、(5871-TW)中租 - KY、(2317-TW)鴻海、(2890-TW)永豐金、(2409-TW)友達。

就多方指標來看，本日最具族群性的為 ABF 族群，而這應是與業績皆優於過去同期的消息所激勵。

除了 ABF 載板以外，值得注意的是，同為晶圓代工的 (6770-TW) 力積電、(2303-TW)聯電在本日強漲，與台積電呈現兩樣情，而這主要是美擴大對陸晶片、設備禁令，中企為了避開管制，考慮使用成熟製程取代單一高階製程晶片，同時歐美廠也因中國廠風險也同樣有意轉單台廠。

該消息令 (2303-TW) 聯電、(6770-TW)力積電、(6531-TW)愛普、(3035-TW)智原成本日市場焦點，但 (3035-TW) 智原漲停開開關關、(6531-TW)愛普漲停打開且走低，顯示市場多空仍有分歧，因此行情是否能夠延續，就是後續留意的重點。

在櫃買指數的部分，在經歷上周的破底後，本日開盤一度強彈 2.21%，就成交比重圖來看，本日生技族群的比重有所滑落，顯示市場資金有再度回歸科技類股的跡象，或許意味內資有意回歸科技類股，但就盤面來看，本日除了由 (2454-TW) 聯發科上漲帶動 IC 設計普遍有所表現外，散裝、風電族群同步也有上漲的表現，全面性的上漲在量能不足的氛圍下，就不容易全面推動行情，而這也表示當前市場風險趨避的意識仍相當的高。

二、長江存儲、長鑫存儲擴廠計畫受影響，記憶體備受矚目

本次美國晶片禁令的閃電頒布，除了針對高階晶片外也擴大到記憶體相關產品的設備銷售、快閃記憶體晶片 128 層或更高層數的產品，而對於中國記憶體發展進程造成極大的阻礙。

回顧記憶體產業，過去記憶體市況低迷時，除了企業減產因應外，部分企業會反其道而行擴產利用價格戰來擴大市佔率，而本次長江、長鑫存儲在禁令的影響也就代表無法打價格戰，在技術發展腳步減緩與擴廠計劃擱置下，也令市場認為 (2408-TW) 南亞科、(8299-TW)群聯、(2337-TW)旺宏、(2344-TW)華邦電等記憶體概念股可望在本波禁令下受惠，

而綜觀整體記憶體產業，美光大砍資本支出、減產因應、南亞科與鎧俠也同步減產，顯示各大企業有減產來優化供需的默契，因此未來三星、海力士對於記憶體是否同步跟進減產，就會是市場評估記憶體產業是否落底的關鍵。

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

就技術線角度以近半個月高低點連線來看，當前約為 13,200 與 12,700 區間整理，盤勢會較為震盪

誠如稍早盤前所提及，最大利空族群矽智財何時止穩、權值個股是否有買盤、代表內資信心的櫃買指數量能情況，就會是短期影響盤面的關鍵。

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