〈兆勁法說〉前三季每股賺0.71元 超越歷年全年獲利

兆勁前三季每股賺0.71元 超越歷年全年獲利水準，圖為總管理處資深副總李大彰（圖：記者張博翔攝）
兆勁前三季每股賺0.71元 超越歷年全年獲利水準，圖為總管理處資深副總李大彰（圖：記者張博翔攝）

網通廠兆勁 (2444-TW) 今 (21) 日召開法說會並公布第三季自結，稅後純益 4069.1 萬元，季增 51.98 倍、年增 2.53 倍，每股稅後純益 0.4 元，前三季稅後純益 7254.9 萬元，較去年虧轉盈，每股稅後純益 0.71 元，超越歷年全年獲利水準。

兆勁第三季營收 4.04 億元，季增 2.3%、年減 8.12%，毛利率 20%，季增 7.72 個百分點、年增 6.85 個百分點，營益率 7.63%，季增 6.59 個百分點、年增 3.87 個百分點，稅後純益 4069.1 萬元，季增 51.98 倍、年增 2.53 倍，每股稅後純益 0.4 元。

兆勁今年前三季營收 12.25 億元，年減 3.5%，毛利率 16.56%，年增 2.78 個百分點，營益率 5.11%，年增 3.79 個百分點，稅後純益 7254.9 萬元，較去年虧轉盈，每股稅後純益 0.71 元。

兆勁第三季網通營收占比 95% 以上，物聯網、記憶體不到 3%，半導體 1% 以下。

兆勁表示，第三季營收較去年下滑主要出貨受塞港、缺料影響，但仍較前季成長，獲利受惠產品組合調整大幅改善，毛利率較前季、去同期皆成長超過 5 個百分點。

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