〈陸港盤後〉美擬擴大科技管制令 A股漲跌互見

中國 A 股周五（21 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.13%，原因是知情人士透露，美國政府考慮把人工智慧（AI）、量子運算納入科技禁令範圍，限制中國取得部分最強大新興運算科技的管道，導致中國股市面臨更多逆風。

滬指周五收盤漲 0.13% 報 3,038.93 點，深成指跌 0.42% 報 10,918.97 點，創業板指跌 0.27% 報 2,395.16 點；兩市成交額合計人民幣 7,123 億元，「北向資金」淨賣出 89.23 億元。

電力、工程機械、醫藥、建築、軟體等類股走高，釀酒、保險、半導體、旅遊、食品飲料、紡織服裝、銀行等族群走低。

香港恒生指數周五收盤跌 0.42%，恒生科技指數跌 0.62%。

彭博報導，不願具名人士表示，美國政府考慮擴大科技限制令範圍，這項潛在計畫仍處於早期階段，側重於還在實驗階段的量子運算，以及 AI 軟體。知情人士說，產業專家正在評估如何制定管制措施的範圍。

消息人士說，拜登政府也在制定對外投資審查機制的行政命令，以審查資金是否流向特定中國技術，且可能將量子運算和 AI 控制納入命令範圍。

與此同時，西安市政府封鎖部分地區，一些民眾被迫待在家裡至少一周，以加強疫情防控，此舉顯示中國政府持續實行嚴格「清零」政策。

川財證券表示，短期而言，中國市場面臨較多海外不確定風險，例如烏克蘭戰爭升級、英國養老金危機、美國聯準會（Fed）升息，投資人需留意海外風險對中國市場的傳遞效應。

川財證券說，中長期來看，中國持續回升的宏觀經濟，以及穩健充裕的貨幣政策，使 A 股市場具備較強韌性、較高風險抵禦能力。川財證券建議投資人關注本益比合理、獲政策支持的領域。