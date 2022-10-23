滬士電砸2.8億美元建泰國新廠 擬2025年投產

台商 PCB 廠海外布局動起來，其中投資泰國動作受矚，在中國上市掛牌滬士電 (002463-SZ) 確定在泰國投資 2.8 億美元，新建全製程 PCB 廠，並在近期動土，預計 2025 年投產。

滬士電赴泰國的投資設廠計畫，爲今年以來 PCB 相關產業繼台虹 (8039-TW)、定穎 (3715-TW) 之後確定的在泰國投資案，而其他台商 PCB 相關產業包括台郡 (626-TW)、聯茂 (6213-TW) 及台光電 (2383-TW) 也陸續提出赴東南亞的投資規劃。

滬士電爲台灣楠梓電 (2316-TW) 的關連企業，並已在大陸深圳交易所上市，並在江蘇昆山、湖北黃石設廠滬士電此次的赴泰國設廠案，投資地點在距離泰國首府曼谷 76 公里的大城府洛加納工業區內，滬士電取得 300 畝 (約 6.05 萬坪) 的建廠用地。

據指出，滬士電大城府的投資總金額將達 2.8 億美元 (新台幣 89.6 億元)，工程近期動工，產能將在 2025 年起分三期開出。

目前，台商全製程 PCB 廠在泰國設廠的有敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 及泰鼎 - KY(4927-TW)，其中泰鼎 - KY 仍在積極擴廠中，而敬鵬 2023 年也計畫對其泰國 DRACO 廠產能進行擴張。

PCB 廠定穎海外也加速行動，20 日公告透過定穎黃石廠投入 2.43 億元，將在泰國巴真府的 304 工業區取得 6.4 萬坪的建廠用地。