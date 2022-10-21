〈貴金屬盤後〉美債殖利率上揚 黃金、白銀回吐部分漲幅

由於美元疲軟，黃金、白銀期貨周四 (20 日) 雙雙上漲，但漲幅受到美債殖利率所抑制，延續本周隨著美元和美債殖利率震盪的格局。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 2.60 美元或 0.2%，報每盎司 1636.80 美元，扭轉周三下跌 1.3% 頹勢。

英國首相特拉斯 (Liz Truss) 閃電辭職下台，英鎊、歐股應聲攀高，美元相對弱勢，ICE 美元指數 (DXY) 周四下跌 0.2%。

美元貶值，代表海外投資人可以較低的價格，買進美元計價的黃金。

道明證券資深大宗商品策略師 Daniel Ghali 說，黃金上漲的另一個原因是，部分交易員押注美國聯準會 (Fed) 的升息循環可能就要達到頂點。

Ghal 說：「12 月會議再次大幅升息的機率為 50%。交易員開始尋找 Fed 鷹派已經達到最高點的跡象。」

被視為最鷹派成員、今年有投票權的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 釋出鴿派訊息，他說自己相信 Fed 能對抗通膨而不會打擊勞動力市場。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 表示，中國當局可能於 2023 年 1 月最後一個禮拜的農曆新年之前，推出額外的刺激措施。若果真如此，將刺激中國的貴金屬需求。

此外，Karnani 認為由於美國 11 月期中選舉的參議院選情仍有不確定性，交易員手握大量現金，這些資金將在 11 月中旬之前投資，11 月選舉後應該不會看到債券殖利率大幅上升。

他說：「我們將看到資金在債券和股票、貴金屬和基本金屬之間轉移。黃金和白銀應該能獲得大批現金當中一定比例的長期投資。」

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