昇銳斥8.5億元建新廠辦 2025年中完工產能增逾2倍

安控廠昇銳 (3128-TW) 今 (20) 日召開法說，董事長江添貴表示，看準未來 AIoT 智慧居家產品、ODM、OEM 代工市場商機，斥資 8.5 億元建置新廠辦大樓，預計 2025 年中完工，產能將提升 2 至 2.5 倍。

昇銳新廠辦大樓規劃年底前完成營造工程投標案，兩年半後投產，總投資金額約 8.5 億元，其中 8 億元用來建置消防、水電、土建等工程，其餘費用則會購買生產設備。資金來源主要是向政府申請根留台灣計畫並獲得 7.5 億元，其他則是向銀行借款。

總經理蕭哲彥表示，雖然新廠還沒接到訂單，但未來會以 AIoT 智慧居家產品、ODM、OEM 等產品線為主，並在廠房興建期間爭取訂單並尋找合作機會。

昇銳共有三大事業體，分別為安全監控、智慧車載以及系統整合，其中智慧車載方面，提供行車視野輔助系統整合、AI 智能影像辨別技術、ADAS 等，主要出貨給美國客戶應用在垃圾車上、日本則是裝置在貨卡車上，近期則打入歐洲垃圾車客戶。

系統整合部分，蕭哲彥指出，主要延攬大型公共工程、系統規劃、案場 AI 深度學習功能，主要以國內場域為主，去年就拿下桃園機場第三航站工地監視系統建置、中華郵政、台鐵、中安園區、水利署的相關監控系統設備升級與保養專案，待營運成熟後，不排除輸出海外市場。

展望後市，蕭哲彥指出，現今外在環境充滿不確定性，包括通膨、升息等，整體經濟衰退趨勢明顯，不過公司偏向非消費性領域，影響層面不大，審慎樂觀看待第四季與明年營運表現。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 擴大制裁中國，擬全面禁用華為、中興、海能達、海康威視、大華技術的設備，市場看好，台安控廠將迎來新一波轉單效應。對此，蕭哲彥認為，美國擴大制裁中國對台廠確實是利多，但力道有多強還是得看市場發展，目前是有嗅到商機，不過尚未發酵。