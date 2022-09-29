〈台商大陸IPO熱〉考量長遠發展 定穎黃石廠擬送件申請A股IPO

PCB 廠柏承 (6141-TW) 自行撤回去年中送件的昆山柏承赴深圳證交所上市申請案，不過，仍有台 PCB 廠持續將轉投資公司赴對岸掛牌，定穎 (3715-TW) 董事會決議，考量旗下定穎黃石廠長遠發展，擬向中國證交所申請 A 股股票上市，目前定穎黃石廠股本爲人民幣 3.76 億元。

定穎黃石廠將是繼臻鼎 - KY(4958-TW)、楠梓電 (2316-TW) 後，另一家擬讓中國子公司在當地掛牌的 PCB 廠，定穎將在 10 月 26 日召開股東臨時會進行討論該案。

定穎中國湖北黃石廠加江蘇昆山廠，月產能 360 萬呎，興建中的湖北黃石二廠，將在今年第三季開出首期新產能，整體產能將增加 10-15%。

定穎近年將產品重心放在汽車板、網通及衛星通訊、顯示面板、儲存式裝置與醫療設備上，其中汽車板主力為電動車及先進駕駛輔助 (ADAS) 系統；目前產能配比中，汽車板比重約 50%，持續引進包括高階電動車、ADAS 等產品應用，預估今年汽車板接單比重將持續提升。

定穎去年第一季開始興建的湖北黃石二廠，投資金額 35.82 億元，設置生產 HDI 及高階製程板，產品應用在電動車、ADAS、伺服器及網通等領域。