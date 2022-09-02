定穎中國黃石子公司 擬申請A股掛牌上市

定穎 (3715-TW) 正式在 8 月 25 日轉型爲投資控股公司掛牌，今 (2) 日由董事會決議，考量旗下定穎黃石長遠發展，擬向中國證交所申請 A 股股票上市；目前定穎黃石股本爲人民幣 3.76 億元。

定穎黃石擬申請在大陸 A 股掛牌，將是繼臻鼎 - KY(4958-TW)、楠梓電 (2316-TW) 柏承 (6141-TW) 後，另一家擬讓中國子公司在當地掛牌的 PCB 廠。其中，柏承昆山廠申請深圳交易所創業板上市案，目前相關單位仍在審查中。

定穎黃石申請赴中國 A 股掛牌案，將在 10 月 26 日召開股東臨時會進行討論。

定穎中國湖北黃石廠加昆山廠，月產能已達 360 萬呎，同時，興建中的湖北黃石二廠，將在今年第三季開出首期新產能，整體產能將增 10-15%。

定穎近年將產品重心放在汽車板、網通及衛星通訊、顯示面板、儲存式裝置與醫療設備上，其中汽車板主力為電動車及先進駕駛輔助 (ADAS) 系統；目前產能配比中，汽車板比重約 50%，持續引進包括高階電動車、ADAS 等產品應用，預估今年汽車板接單比重將持續提升。

定穎去年第一季興建的湖北黃石二廠，投資金額 35.82 億元，設置生產 HDI 及高階製程板，產品應用在電動車、ADAS、伺服器及網通等領域。