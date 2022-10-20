〈台股盤中〉電金傳同弱挫逾200點 失守12700點再探近2年低

台股今 (20) 日受到美股拖累影響，電金傳全面走弱，早盤下跌超過 200 點，一度失守 12700 點，再破前低，也創 2020 年 11 月初以後的近 2 年低點，今日預估量也放大至 2000 億元。

台積電今日一度下跌 2.4%，最低來到 386 元，中午前跌幅收斂至 1%，暫在 390 元上下震盪，鴻海也下跌逾 1%，聯發科、台達電下跌 2%，矽力 *-KY 更重挫 8%、欣興、智邦也約半根跌停，緯穎、華碩、嘉澤、南電均跌 3-4%。

千金股方面，股王大立光、股后信驊盤中翻紅，但旭隼重挫逾 8%、力旺也一度跌破千元；不過，聯電、力積電以及南亞科盤中走揚，成為盤面上相對抗跌的電子指標。

航運股表現同樣弱勢，貨櫃海運三雄中，長榮重挫逾 7%、陽明及萬海跌幅也在 5% 上下；航空雙雄的長榮航、華航也跌約 3%；和泰車及裕日車也跌逾 4%；其餘傳產中，華新、正新、台泥等均跌逾 3%，儒鴻也跌超過 2%，僅中鋼仍漲逾 1%，相對有撐。

金融股也是全面走弱，永豐金跌約 5%、台新金跌 3%、台中銀、上海商銀跌 2%，新光金、富邦金、彰銀、中信金等也全面走弱，在電金傳普遍弱勢下，也導致今日台股續挫。