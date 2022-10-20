金融指數今年大跌3成，存股族3大金融股選股步驟不藏私！

台股股災讓加權指數往 10 年線慢慢逼近，現在可以抄底撿便宜嗎？如果是為了長線投資佈局，現在會是個危機入市的好時機嗎？先來看看最新的金融股殖利率，根據 9 月平均收盤價計算：殖利率衝破 6% 的有五檔：國泰金、開發金、元大金、富邦金、和中信金。

存股族獲利來源分為價差與股息，存股族更在乎配息率和穩定度，因此，金融股存股成為僅次於 ETF，最受存股族喜愛的標的，根據證交所定期定額交易戶數排行，15 檔金融股中有高達 11 檔入榜。而根據永豐金證券豐存股官網最新 TOP 10 存股申購標的來看，熱門申購族群分成四大類，分別為 2 檔台灣 50 指數 ETF、2 檔高股息 ETF、5 檔金融股、與半導體龍頭股，同樣顯示存股族偏好金融存股。

台灣金融業採特許制、被政府高度監管，公司倒閉的可能性低，但股災下投資人可多關注三個指標：ROA、逾期放款比率、備抵呆帳覆蓋率。

當 ROA 大於 1% 就是獲利能力優良的表現。因為一般使用 ROE 來判斷企業好壞，但金融業是個高槓桿的產業，若使用 ROE 計算出的虧損率或獲利率都產生很大的擴大效果，有失公允；通常逾期放款比率在 3％以下，代表放款品質較佳；備抵呆帳覆蓋率是評估金融機構承受呆帳的能力。(延伸推薦閱讀：金融股存股好嗎？現在該繼續存嗎？把握３大原則！)

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