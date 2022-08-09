〈財報〉Novavax Q2業績慘澹 大幅下修前景 盤後崩跌33%

美國傳染病疫苗生技開發商 Novavax (NVAX-US) 周一 (8 日) 公布第二季業績遠低於預期，且大幅下調營收預測，因為今年美國或新冠疫苗全球獲取機制 (Covax) 預計不會銷售新的新冠病毒疫苗，盤後應聲崩跌逾 33%。

執行長 Stanley Erck 在財報會議上表示：「第二季營收遠低於第一季，一如我們預期，我們現在預測今年不會從美國或從 COVAX 獲得任何新營收。」

Novavax 將 2022 年銷售前景下修約 50%，目前預期將產生 20 億至 23 億美元的營收，較先前該公司預期的 40 億至 50 億美元範圍縮減，且遠低於分析師預期共識 42.7 億美元。

近時確認，Novavax 周一收低 5.01%，盤後重挫 33.64%，報每股 37.99 美元。

Novavax 第二季財報關鍵數據 vs 分析師預期

營收：1.86 億美元 vs. 10.2 億美元

每股虧損：6.53 美元 vs. 5.50 美元

疫苗銷售額：自前季近 5.85 億美元下降至 5500 萬美元

淨損：5.105 億美元 (去年同其淨損 3.523 億美元)

Erck 表示，Novavax 最初預計今年美國銷售量為 1.1 億劑，而對 Covax 的銷售量達 3.5 億劑，但因為 Novavax 進入美國市場的時間太晚，大部分民眾已在接種輝瑞 / BNT 疫苗或莫德納疫苗。

今年夏初，Novavax 的成人新冠疫苗甫獲得美國授權，但該年齡段中 77% 人群已完全接種 BNT、莫德納或者嬌生 (JNJ-US) 疫苗，因此迄今美國也僅訂購 320 萬劑 Novavax 疫苗。

Erck 表示，Novavax 疫苗尚未獲得美國官方批准作為加強劑或用於青少年、兒童疫苗，這些是美國新冠疫苗剩餘的核心市場。

他說：「我們希望能在幾天和幾周內度過難關，但遲遲未有度過難關的跡象，拖累我們將疫苗推廣全球的腳步。」

此外，Covax 的疫苗庫存激增也削減該機制對 Novavax 疫苗的需求。Erck 補充，Covax 一直難以將現有的疫苗庫存分派給低收入和中等收入國家。

雖然 Novavax 仍在生產和配送疫苗，但整體新冠疫苗需求已減弱，因為主要市場人群已接種完成，且儘管感染率居高不下，但公眾已漸不關注該病毒帶來的健康風險。