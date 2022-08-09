〈財報〉Novavax Q2業績慘澹 大幅下修前景 盤後崩跌33%

美國傳染病疫苗生技開發商 Novavax (NVAX-US) 周一 (8 日) 公布第二季業績遠低於預期，且大幅下調營收預測，因為今年美國或新冠疫苗全球獲取機制 (Covax) 預計不會銷售新的新冠病毒疫苗，盤後應聲崩跌逾 33%。
執行長 Stanley Erck 在財報會議上表示：「第二季營收遠低於第一季，一如我們預期，我們現在預測今年不會從美國或從 COVAX 獲得任何新營收。」
Novavax 將 2022 年銷售前景下修約 50%，目前預期將產生 20 億至 23 億美元的營收，較先前該公司預期的 40 億至 50 億美元範圍縮減，且遠低於分析師預期共識 42.7 億美元。
近時確認，Novavax 周一收低 5.01%，盤後重挫 33.64%，報每股 37.99 美元。
Novavax 第二季財報關鍵數據 vs 分析師預期
- 營收：1.86 億美元 vs. 10.2 億美元
- 每股虧損：6.53 美元 vs. 5.50 美元
- 疫苗銷售額：自前季近 5.85 億美元下降至 5500 萬美元
- 淨損：5.105 億美元 (去年同其淨損 3.523 億美元)
Erck 表示，Novavax 最初預計今年美國銷售量為 1.1 億劑，而對 Covax 的銷售量達 3.5 億劑，但因為 Novavax 進入美國市場的時間太晚，大部分民眾已在接種輝瑞 / BNT 疫苗或莫德納疫苗。
今年夏初，Novavax 的成人新冠疫苗甫獲得美國授權，但該年齡段中 77% 人群已完全接種 BNT、莫德納或者嬌生 (JNJ-US) 疫苗，因此迄今美國也僅訂購 320 萬劑 Novavax 疫苗。
Erck 表示，Novavax 疫苗尚未獲得美國官方批准作為加強劑或用於青少年、兒童疫苗，這些是美國新冠疫苗剩餘的核心市場。
他說：「我們希望能在幾天和幾周內度過難關，但遲遲未有度過難關的跡象，拖累我們將疫苗推廣全球的腳步。」
此外，Covax 的疫苗庫存激增也削減該機制對 Novavax 疫苗的需求。Erck 補充，Covax 一直難以將現有的疫苗庫存分派給低收入和中等收入國家。
雖然 Novavax 仍在生產和配送疫苗，但整體新冠疫苗需求已減弱，因為主要市場人群已接種完成，且儘管感染率居高不下，但公眾已漸不關注該病毒帶來的健康風險。