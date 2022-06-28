指揮中心估7月底降至萬例以下 Novavax最快7/14後可接種

國內今 (28) 日新增 COVID-19 本土確診 44379 例及 103 例死亡，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前確診人數下降速度未如大家預期的快速，預估 7 月底才有可能降至萬例以下，不過，BA.4、BA.5 變異株 8 月恐出現一小波感染，籲民眾盡快接種第 3 劑疫苗，Novavax 疫苗規劃 6 月底到貨 50 多萬劑，最快 7 月 14 日後可供施打。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 專家同意 18 歲以上可混打 Novavax 疫苗，可作為第 1、2 劑的基礎劑、加強劑及追加劑施打，疫苗到貨時程決定開打規劃。

莊人祥表示，以現階段來看，Novavax 疫苗應該在 6 月底到貨，約 50 多萬劑，食藥署檢驗封緘大約需要 2 週的時間，所以最快要等到 7 月 14 日後，才可能提供給民眾接種。

Omicron 亞型變異株 BA.4、BA.5 來勢洶洶，莊人祥說明，目前看起來，預估 8 月左右可能會出現一小波感染，由於 BA.4、BA.5 傳染力比較高、嚴重度不高，因此，呼籲尚未接種 3 劑疫苗者請盡快施打。

莊人祥指出，全台已有 7 成民眾接種第 3 劑疫苗，不過，有些人施打時間較久，保護力開始下降，建議符合資格的民眾可以開始接種第 4 劑疫苗，而 Novavax 屬於次單位蛋白疫苗，比 mRNA 疫苗副作用來得低，如果因為害怕而尚未施打任何一劑的民眾可以嘗試看看。