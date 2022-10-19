今年全球電視出貨估年減3.8%達2.02億台 探十年低點

全球消費市場低迷，市調機構集邦 (TrendForce) 今 (19) 日表示，統計今年第三季全球電視出貨量達約 5139 萬台，季增 12.4%、年減 2.1%，創下 2014 年以來同季新低，展望全年，反映俄烏衝突、高通膨、升息等影響下，估今年全球電視出貨量也僅達 2.02 億台、年減 3.8%，創下近十年低點。

集邦說，由於全球仍壟罩在高通膨、萬物皆漲的環境下，消費性產品預算嚴重受到排擠，抑制消費者對電視產品採購意願，雖然第四季品牌為衝刺今年出貨量大舉促銷，可望拉抬第四季電視出貨量季增 10.8%、達 5696 萬台，但相較去年仍將年減 3.5%，續寫歷年同期低點。

展望明年，集邦認為，電視面板因供需寬鬆，價格大漲可能性微乎其微，但有助品牌降低成本壓力，並在大型促銷活動時更加靈活，不過美國、歐元區、中國等全球三大經濟體明年經濟恐仍處停滯，將導致電視出貨成長不易，目前估明年全球電視出貨量將年減 0.7%，達 2.01 億台。

值得注意的是，OLED 電視主力銷售市場之一的歐洲，今年需求萎靡，集邦預期，將導致 OLED 電視出貨量首次出現衰退，估今年出貨將下滑 0.6%、達 667 萬台，不過明年在亮度提升下，OLED 電視出貨可望恢復成長。