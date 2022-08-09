遠東銀Bankee打造全台首家元宇宙分行

元宇宙浪潮襲捲全球，遠東商銀 (2845-TW) 的數位創新領先趨勢，於 3 年前推出全球首家共享經濟銀行—「Bankee 社群銀行」，今 (9) 日宣布，推出全臺首家元宇宙分行，將陸續推出 Bankee 會員專屬的 NFT，依照不同 NFT 等級可獲取不同優惠存款利率及跨提轉免手續費等優惠。

Bankee 社群銀行以去中心化為核心概念，打破過往客戶與銀行的單向關係，客戶可以與 Bankee 社群銀行雙向互動，Bankee 說明，主要是透過創造 P2E(Play To Earn) 的創新金融服務，讓 Bankee 會員在體驗經營個人分行社群圈時，能夠結合自身的風格與專長分享 Bankee 活動與產品，並透過 Bankee 特有社群圈機制獲取分潤，不僅可獲得無上限的刷卡金分潤，亦可獲得最高新臺幣 500 萬元個人存款額度內 2.6％活存利率優惠，可領年息高達新臺幣 13 萬元。

遠東商銀數位金融事業群今 (2022) 年進一步創新突破，推出元宇宙分行，遠東銀表示，現階段的元宇宙分行使用及參觀採「邀請制」，目前可以申辦數位存款帳戶或信用卡等，Bankee 會員可在元宇宙中體驗建造專屬於自己的特色分行，隨時隨地都能體驗成為分行經理社群圈主。

展望未來，遠當銀表示，Bankee 宇宙分行未來將陸續舉辦線上記者會、迎賓活動及會員共創坊，以及 VIP 會員專屬的講座，更將接續推出 Bankee 會員專屬的 NFT，依照不同 NFT 等級可獲取不同優惠存款利率及跨提轉免手續費等優惠，此外，未來也將進行異業結盟，打造金融元宇宙生態系。

除了 Bankee 元宇宙分行顛覆傳統的金融模式框架，遠東商銀數位金融事業群亦在「Gather Town 平臺」為其事業群員工打造各種不同屬性、功能、私密的線上會議室，將辦公方式虛實整合，混合辦公、線上月會等皆調整為元宇宙方式，將實體世界的互動帶到線上虛擬世界，為員工打造沉浸式體驗的居家辦公環境。