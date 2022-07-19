遠東銀Bankee銀行、遠智證券合作 瞄準高端客群

遠東商銀 (2845-TW)Bankee 社群銀行今 (19) 日宣布，首度與專營海外市場的遠智證券攜手合作，透過雙方數位合作模式，瞄準高端客戶一站式完成「證券戶、台幣、外幣數存帳戶」三開戶。

遠東銀表示，根據券商公會資料顯示，2021 年全臺複委託交易金額突破新臺幣 4.3 兆元，複委託有效開戶數逾 300 萬戶。為滿足高端客戶買賣海外有價證券、複委託服務的需求，Bankee 社群銀行以 BaaS 嵌入式金融模式，提供證券商金流與 Bankee 的創新商業介接，一站式就可以開立三個帳戶。

Bankee 社群銀行表示，本次合作有三大優勢：第一是遠智證券客戶無需再到銀行臨櫃開立交割帳戶，一站就可以完成「證券戶、台幣、外幣數存帳戶」三開戶，省去重複填寫紙本開戶資料的麻煩；第二是 Bankee 數存帳戶的台幣與外幣皆享有活存高利額度無上限優惠；第三是透過 Bankee 數存帳戶可以兌換 11 種外幣，客戶可將 Bankee 的台幣、外幣數存帳戶作為金融商品、證券的調度帳戶，不論是台幣轉外幣、外幣轉外幣都可以，有助資金運用更加靈活彈性。

遠東商銀表示，Bankee 社群銀行是開放平台，繼與亞東證券合作後，這次瞄準偏好海外市場經營，投資海外股票、海外債券等理財商品的客戶，再攜手遠智證券提供一站式三開戶服務，以完善客戶海、內外投資體驗，未來將持續協助證券商數位化發展。