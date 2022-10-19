〈智慧能源週〉蔡英文：綠能發展今年最風光 積極推動儲能建置

台灣國際智慧能源週 Energy Taiwan 今 (19) 日開展，蔡英文總統表示，今年是發展綠能以來最風光的一年，太陽光電設置量相較 2016 年增加逾 7 倍，離岸風電今年底將可完成 200 座，並將積極推動儲能建置。

蔡英文表示，能源轉型一直是政府重要施政目標，也關係到未來 30 年臺灣轉型路徑，過去 6 年已經打下穩健基礎，未來會繼續整合各界的量能、公私合力，加速邁向「2050 淨零轉型」。

外貿協會黃志芳董事長表示，淨零轉型歷程需要更多科技創新，帶來能源系統的改變，以及減碳技術提升，透過今年展覽期盼能串接起跨國合作與交流，實質促成與會企業的潛在商機。

SEMI 台灣區總裁曹世綸表示，台灣 2050 淨零排放路徑不只是對國際社會的承諾，為了帶動產業能源轉型，SEMI 連結再生能源供給面與需求面的兩端，串聯各界進行綠能政策及跨界技術發展交流。

今年國際智慧能源週首次串連「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」、「多元創能展」及「淨零永續展」五展，共有 240 家廠商使用 1,000 個攤位，規模達歷年新高，較去年成長 43%，是國內最具規模的再生能源、淨零永續國際商展平台。