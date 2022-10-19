土洋法人同步調節台積電共2.11萬張 外資偏愛面板及航運

外資今 (19) 日賣超台股 121.42 億元，台指期淨多單也減少 5246 口至 4760 口，個股方面，台積電不僅遭外資賣超 2 萬張、提款近 80 億元，投信也調節 1105 張；外資買超則偏愛面板、航運指標。

除了台積電外，外資賣超電子股還有鴻海 1.12 萬張，以及同為代工廠的仁寶 6157 張、英業達 5239 張，跟記憶體相關的南亞科 5216 張、華邦電 4641 張。

外資也大舉調節金融股，玉山金 1.87 萬張、中信金 1.06 萬張、台新金 9940 張、兆豐金及開發金各約 5000 張；傳產賣超台泥 5918 張較多。

外資買超方面，包含面板三雄群創 1.88 萬張、友達 4155 張、彩晶 2771 張，另有聯家軍聯電 1.14 萬張、欣興 2074 張等電子股。

航運方面則是海空全包，航空雙雄長榮航 6833 張、華航 2603 張，貨櫃海運三雄陽明 5231 張、長榮 5035 張及萬海 456 張；傳產股有潤泰全 3326 張、遠東新 2480 張。

投信買超 18.15 億元，由賣轉買，個股買最多的是中鋼 1.08 萬張，再來依序為鴻海 4614 張、欣興 2807 張、遠東銀 2631 張、元大金 2261 張，台塑、宏碁各逾 1700 張，遠東新、力積電各逾 1500 張，GiS-KY 1433 張、寶成 1308 張，南亞及詮欣各千張。

投信跟外資同樣調節台積電外，也賣超金融族群的中信金 8599 張、台新金 3384 張、永豐金 3215 張、第一金 1934 張、兆豐金 1874 張、玉山金 1504 張、華南金、合庫金 1149 張，賣最多的傳產股也是台泥 3384 張