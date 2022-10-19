台積電再失守400元 台股跌147點收12976點 再破萬三

受美股費半指數等科技股走勢平淡影響，台股今 (19) 日虎頭蛇尾，新台幣盤中再走貶，半導體雙雄領軍電子股下跌，金融股同步震盪走弱，盤面靠貨櫃三雄、水泥及鋼鐵等傳產權值股撐盤，指數開低走低，終場跌 147.92 點，收 12976.76 點，成交值 1840.76 億元，再失守萬三。

櫃買指數也開高走低，盤中翻黑後一路下探，終場跌 1.47 點，收 165.85 點，成交值 371.6 億元。上市櫃成交值合計 2212.36 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開低走低，大跌 2.83%，收今日最低點 395.5 元，再度失守 400 元大關，聯發科也下挫 1.87%，收 577 元，鴻海表現相對有撐，小跌 0.48%，收 103 元。其他電子股包括聯電、台達電、日月光投控、廣達、研華等同步收黑。

先前因比特幣重挫而受累的顯卡族群，今日吹響多頭反攻號角，撼訊、青雲、映泰、麗臺狂飆漲停。貨櫃三雄再度回神，長榮強漲 2%，萬海、陽明漲幅也都超過 1%。

高價股方面，股王大立光強漲近 2%，信驊則持續弱勢、下跌超過 2%。其他高價股包括嘉澤、宜鼎、世芯 - KY、儒鴻、貿聯 - KY、創意、聚陽、億豐漲幅都超過 2%。